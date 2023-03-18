Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы Международного уголовного суда (МУС) ничтожными и незаконными.

Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«МУС — это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу», — подчеркнул Небензя.

Дипломат напомнил, что «ничтожное» решение было обнародовано накануне 20-летия со дня американского вторжения в Ирак. Небензя отметил, что МУС обладал там юрисдикцией, однако ничего не сделал, чтобы привлечь виновных к ответственности.

«Рассматриваем любые исходящие от этого органа документы как незаконные и ничтожные», — заключил он.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.