«Абсолютно нелегитимно»: почему в ЕС отказались поддержать идею о трибунале по Украине

Предложение Еврокомиссии создать некий международный трибунал по Украине не нашло единой поддержки в ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, есть разногласия в том, нужна ли Евросоюзу ещё структура, помимо МУС, чтобы «бороться с безнаказанностью». Боррель считает, что для достижения этой цели нужно делать «гораздо больше». Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС готовы начать работать с международным сообществом, чтобы заручиться максимально широкой поддержкой для создания такого трибунала. По мнению экспертов, предложение Еврокомиссии не прошло, поскольку не все страны ЕС «оказались в восторге от этой идеи». Многие из них наверняка озаботились нелегитимностью инициативы и отсутствием доказательной базы, считают аналитики.

Идея Еврокомиссии о создании некоего международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки в ЕС. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на форуме по правам человека в Брюсселе.

«Сейчас, как вы знаете, идут споры о том, нужно ли что-то ещё, помимо МУС (Международного уголовного суда. — RT), чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Вместе с комиссией (ЕК. — RT) я выдвинул министрам (ЕС. — RT ) предложение. Они его рассмотрели, и мы обсуждали его, но без какого-либо результата... Это интересная дискуссия, которая на данный момент не привела к конкретному ответу», — заявил Боррель.

Однако, как он считает, «нет сомнений, что для борьбы с безнаказанностью» ЕС нужно делать «гораздо больше».

Боррель напомнил, что Европейский союз финансирует работу Международного уголовного суда на Украине.

«МУС преодолел множество трудностей и был готов начать расследование в течение нескольких дней после российского вторжения на Украину», — заявил он.

Ранее Боррель сообщил, что планирует представить в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициативу ЕК о международном трибунале для России.

«Я представлю предложение… (Еврокомиссии. — RT), чтобы поддержать работу Международного уголовного суда… поддержать генерального прокурора Украины... и поддержать предложение (по созданию. — RT) специального трибунала, посвящённого… военным преступлениям на Украине», — сказал Боррель.

По его словам, до реализации предложения Еврокомиссии оно должно быть согласовано странами ЕС и государствами — участниками ООН.

Против идеи создать международный трибунал по Украине ранее выступила Италия. По словам министра юстиции страны Карло Нордио, достаточно уже существующего органа в Гааге, имеющего, как он отметил, «солидную юридическую базу».

При этом инициативу ЕК поддержали ряд стран объединения, включая Нидерланды и Латвию.

Так, 13 декабря нидерландский министр иностранных дел Вопке Хукстра объявил, что его страна готова разместить у себя новый трибунал, деятельность которого осуществлялась бы под эгидой ООН и была направлена на рассмотрение дел, связанных со спецоперацией России на Украине.

Вместе с ЕС Нидерланды будут добиваться международной поддержки и финансирования трибунала, сказал Хукстра, добавив, что новая структура не должна мешать работе Международного уголовного суда (МУС).

«Всё шире становится консенсус относительно того, что нам нужен специальный трибунал для рассмотрения в судебном порядке этого акта агрессии... МУС этого сделать не может», — приводит его слова агентство Reuters.

Согласна на создание такой структуры и Латвия. Президент этой прибалтийской республики Эгилс Левитс выразил надежду на то, что международный трибунал по Украине будет создан, и предложил провести его в Риге.

«В международных отношениях идеи созревают долго, но в этом случае идея зреет достаточно быстро, прошло только десять месяцев... Был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в интервью порталу LSM.

Международный уголовный суд

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Левитс также выступил с утверждением, что для подобного трибунала якобы необязательно решение Совета Безопасности ООН, где Россия обладает правом вето.

«Это могут сделать и другие организации, например Совет Европы, или просто на основании договора между государствами страны с одинаковым мнением создают такой трибунал. Может быть и гибридная модель — частично это может быть связано с украинским законодательством», — сказал Левитс.

Высказывания латвийского президента раскритиковал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, назвав Левитса «недопрезидентом марионеточного государства».

«Что тут можно сказать? Чем ничтожнее страна и глупее её лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — заявил Медведев.

Антироссийская инициатива

Напомним, Еврокомиссия в конце ноября выступила с инициативой создания для России специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС готовы начать работать с международным сообществом, чтобы «заручиться максимально широкой международной поддержкой» для создания такой структуры.

Позднее прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сделал заявление, противоречащее словам Урсулы фон дер Ляйен, когда она настаивала на создании нового, отдельного, действующего под эгидой ООН трибунала по Украине. Он, в свою очередь, выступил за консолидацию судов.

Напомним, прокуратура Международного уголовного суда ещё в марте начала расследовать военные преступления на Украине. Как сообщили тогда в этой структуре, следственная группа начала собирать улики в рамках данного расследования.

Как заявили тогда в МИД России, комментируя деятельность МУС, «ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования».

«Формат показного шоу»

Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, судя по последнему заявлению Борреля о провале попытки согласовать инициативу ЕК по созданию трибунала на уровне ЕС, не все страны «оказались в восторге от этой идеи».

«В европейских элитах ещё осталась толика здравомыслия. В ряде стран Евросоюза, по всей видимости, озаботились сразу несколькими несостыковками: нелегитимностью инициативы и отсутствием доказательной базы. Помимо прочего, в ЕС прекрасно понимают, что победу Украина не одержит. Да и наверняка ряд стран Евросоюза исходят из прагматических соображений — им просто выгодно так или иначе продолжать торгово-экономические отношения с Россией», — заявил аналитик в беседе с RT.

Схожего мнения придерживается и доцент МГУ Борис Межуев. По его словам, не во всех странах ЕС горят желанием соглашаться на инициативу ЕС «в силу её политической бессмысленности».

«Ряд стран в Евросоюзе не желают окончательно рвать связи с Москвой, радикально ухудшать с ней отношения. И речь в первую очередь идёт о Венгрии», — сказал он в комментарии RT.

По мнению Межуева, инициатива создать международный трибунал по Украине нужна Брюсселю, чтобы продемонстрировать свою активность «по украинскому треку».

Украинские военные

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«Надо ведь как-то проявить себя в условиях, когда в ЕС уже не очень хотят, да и не могут делиться с Киевом оружием так интенсивно, как прежде. В США всё громче слышатся недовольные голоса о недостаточности вклада Евросоюза в украинский кейс. Поэтому европейцы сейчас хотят показать, что готовы проявить жёсткость по отношению к России в правовом поле, тем самым демонстрируя, какую якобы большую лепту они вносят в эту историю», — заявил аналитик.

Данюк, со своей стороны, констатировал, что создание международного трибунала по Украине было бы «абсолютно нелегитимно».

«Более того, это просто невозможно сделать, учитывая, что такую инициативу Брюссель хочет одобрить в ООН, где Россия является постоянным членом Совета Безопасности. Да и в принципе в рамках международного права подобного рода институт не может быть создан просто потому, что Украине и Евросоюзу так захотелось», — пояснил он.

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Данюк также считает, что если так называемый трибунал всё-таки будет создан странами ЕС, пусть и без одобрения ООН, он станет фактически инструментом легитимации преступлений нацистского режима.

«Поскольку всерьёз в Евросоюзе никто не говорит и не будет говорить о том геноциде народа Донбасса, о тех обстрелах мирных жителей, гражданской инфраструктуры, которые происходят. В этом плане этот так называемый трибунал носит скорее формат абсолютно показного шоу, где по определению Россия заранее виновна и никаких доказательств и фактов преступлений предоставлять не нужно. А просто необходимо в очередной раз эту информационную кампанию запустить», — полагает аналитик.

По словам Данюка, за счёт создания такого трибунала Брюссель также хотел бы получить больше полномочий для обвинений России.

«Несмотря на то что внутри Международного уголовного суда уже идёт работа по этому направлению, Брюссель, по всей видимости, хочет забрать себе все основные лавры главного судьи и арбитра в российско-украинском конфликте», — заявил эксперт.

При этом Межуев считает, что если страны ЕС всё-таки «сойдутся на общем знаменателе» и создадут так называемый международный трибунал, от этой структуры не будет исходить ничего, кроме перманентного осуждения России.

«Тут неуместны какие-либо иллюзии об объективности или прочих принципах, про которые в ЕС давно забыли. На преступления киевского режима никто не будет обращать внимания в такой структуре. Вина за все провокации Киева просто будет возложена на Россию. Этот политический аспект совершенно очевиден», — заключил эксперт.