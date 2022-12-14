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Медведев назвал недопрезидентом главу Латвии, предложившего организовать трибунал в Риге

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса недопрезидентом марионеточного государства, у которого нет ни армии, ни экономики. Так он отреагировал на предложение латвийского политика организовать европейский трибунал по Украине в Риге.
Медведев назвал недопрезидентом главу Латвии, предложившего организовать трибунал в Риге
  • РИА Новости

«Что тут можно сказать? Чем ничтожнее страна и глупее её лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — сказал Медведев РИА Новости.

Он предложил Левитсу представить себе последствия, «если такая страна обидится на него лично».

«А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией ещё и по этому поводу», — подытожил Медведев.

Как ранее сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в Евросоюзе пока идёт полемика о том, нужен ли отдельный трибунал по Украине, обсуждения этой темы пока не принесли конкретного результата.

После этого в интервью LSM латвийский президент высказался, что создать трибунал можно будет в Риге.

Он добавил, что «был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал».

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