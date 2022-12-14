Узнать больше

Боррель заявил, что идея трибунала по Украине пока не нашла единой поддержки в ЕС

Короткая ссылка
В Евросоюзе пока идёт полемика о том, нужен ли отдельный трибунал по Украине, обсуждения этой темы пока не принесли конкретного результата. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что идея трибунала по Украине пока не нашла единой поддержки в ЕС
  • Gettyimages.ru

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то ещё помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине», — сказал он на форме по правам человека в Брюсселе.

Вместе с Еврокомиссией 12 декабря Боррель представил предложение о трибунале главам МИД стран ЕС, оно обсуждалось, «правда без конкретного результата», сообщил он. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж совместно с европейскими и украинскими партнёрами начал работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине.

Российский МИД, комментируя данное сообщение, отметил, что так называемый специальный трибунал по «преступлениям агрессии России», создаваемый странами Запада, не будет иметь ничего общего с правосудием и станет очередной откровенно политизированной «судебной» инстанцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить