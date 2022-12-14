Боррель заявил, что идея трибунала по Украине пока не нашла единой поддержки в ЕС

В Евросоюзе пока идёт полемика о том, нужен ли отдельный трибунал по Украине, обсуждения этой темы пока не принесли конкретного результата. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то ещё помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине», — сказал он на форме по правам человека в Брюсселе.

Вместе с Еврокомиссией 12 декабря Боррель представил предложение о трибунале главам МИД стран ЕС, оно обсуждалось, «правда без конкретного результата», сообщил он. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж совместно с европейскими и украинскими партнёрами начал работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине.

Российский МИД, комментируя данное сообщение, отметил, что так называемый специальный трибунал по «преступлениям агрессии России», создаваемый странами Запада, не будет иметь ничего общего с правосудием и станет очередной откровенно политизированной «судебной» инстанцией.