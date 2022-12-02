МИД России: создаваемый на Западе спецтрибунал не будет иметь ничего общего с правосудием

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Так называемый специальный трибунал по «преступлениям агрессии России», создаваемый странами Запада, не будет иметь ничего общего с правосудием и станет очередной откровенно политизированной «судебной» инстанцией. Об этом заявили в российском МИД.
МИД России: создаваемый на Западе спецтрибунал не будет иметь ничего общего с правосудием
  • РИА Новости

«Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего «специального трибунала по преступлениям агрессии России», — говорится в комментарии министерства.

Там подчеркнули, что у «такого междусобойчика» никогда не будет юрисдикции над Россией.

Как ранее отметили в МИД Франции, страна совместно с европейскими и украинскими партнёрами начала работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине.

В Кремле подчеркнули, что попытки создания на Западе «трибунала» по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться.

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