МИД России: создаваемый на Западе спецтрибунал не будет иметь ничего общего с правосудием
- РИА Новости
«Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего «специального трибунала по преступлениям агрессии России», — говорится в комментарии министерства.
Там подчеркнули, что у «такого междусобойчика» никогда не будет юрисдикции над Россией.
Как ранее отметили в МИД Франции, страна совместно с европейскими и украинскими партнёрами начала работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине.
В Кремле подчеркнули, что попытки создания на Западе «трибунала» по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться.