«Западные журналисты в курсе»: жители Лисичанска рассказали о «постановочных» обстрелах украинских силовиков
08 декабря 2022
RT

«Западные журналисты в курсе»: жители Лисичанска рассказали о «постановочных» обстрелах украинских силовиков

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Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев предоставил RT свидетельства жителей Лисичанска о том, как весной 2022 года подчиняющиеся Киеву силовики стреляли по мирным людям ради съёмок пропагандистских материалов.

Описанные события, по словам Григорьева, происходили с марта по май 2022 года. Жители Лисичанска Татьяна Луковенко и Николай Дудукин рассказали, что их дома стали объектом для постановочных кадров украинских силовиков.

«Стреляли по нашим домам. Из миномёта. Прямо два дома подряд обстреляли. Ехали по дороге и стреляли. И тут же фотографируют», — рассказала Луковенко.

По её словам, ради съёмок подогнали машины пожарных и скорой помощи, хотя в них не было необходимости.

«Просто фотографировалось и снималось это всё», — утверждает женщина.

Она отметила, что в то время в окрестностях «не было и близко ни ополченцев ЛНР, ни россиян» и нанести эти удары они не могли.

О ещё более трагичном эпизоде сообщил Николай Дудукин.

По его словам, украинские власти пожертвовали жизнью трёх горожан ради съёмок сюжета о гибели мирных жителей.

«Украинские власти объявили, что будет питьевая вода. Вышел народ, собралась очередь. Подъехала водичка, а через пять минут туда прилетел снаряд. Три трупа. Ещё через пять минут приезжает пресса», — рассказал Дудукин.

Он убеждён, что всё это «было подстроено».

«Убивают, чтобы показать это всё в Европе. Пропаганда», — считает мужчина.

Дудукин уверен, что «западные журналисты в курсе дела».