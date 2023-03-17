Медведев отреагировал на документ МУС о Путине значком с туалетной бумагой
- РИА Новости
«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать», — написал Медведев в Twitter.
Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала «ордер на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
В МИД России напомнили, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.