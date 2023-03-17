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Медведев отреагировал на документ МУС о Путине значком с туалетной бумагой

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест Владимира Путина» фразой «Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать». Он прикрепил к своему сообщению значок туалетной бумаги.
Медведев отреагировал на документ МУС о Путине значком с туалетной бумагой
  • РИА Новости

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать», — написал Медведев в Twitter.

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала «ордер на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В МИД России напомнили, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

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