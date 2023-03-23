В МИД России назвали юридически ничтожными действия МУС по отношению к россиянам

Россия никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, его действия по отношению к гражданам России юридически ничтожны.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Россия никогда не являлась участницей Международного уголовного суда, Россия не сотрудничает и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, несмотря на призывы, которые мы теперь оттуда слышим... Действия этой структуры в отношении граждан нашей страны являются юридически ничтожными», — заявила она.

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.