Володин предложил привлечь к ответственности судей МУС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда (МУС) за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

Об этом сообщается в Telegram Госдумы.

По словам Володина, стало известно, что Евросоюз заплатил МУС за это решение.

«Это коррупция, это прямой подкуп судей. В этом вопросе надо разбираться. Надо тех, кто такие решения принимает, перемещать из Брюсселя в «Лефортово», — заявил Володин.

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.