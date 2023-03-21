Володин предложил привлечь к ответственности судей МУС
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Об этом сообщается в Telegram Госдумы.
По словам Володина, стало известно, что Евросоюз заплатил МУС за это решение.
«Это коррупция, это прямой подкуп судей. В этом вопросе надо разбираться. Надо тех, кто такие решения принимает, перемещать из Брюсселя в «Лефортово», — заявил Володин.
18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.
Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.