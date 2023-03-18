Прокурор МУС Хан: ордер против Путина вызывает сожаление
- РИА Новости
Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордера на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
«Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление», — сказал Хан в интервью телеканалу CNN.
По его словам, доказательства заставили суд действовать подобным образом.
Он отметил, что организация продолжает расследования в связи с кризисом на Украине.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.