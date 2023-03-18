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Прокурор МУС Хан: ордер против Путина вызывает сожаление

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Выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» президента России Владимира Путина вызывает сожаление, заявил прокурор МУС Карим Хан.
Прокурор МУС Хан: ордер против Путина вызывает сожаление
  • РИА Новости

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордера на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление», — сказал Хан в интервью телеканалу CNN.

По его словам, доказательства заставили суд действовать подобным образом.

Он отметил, что организация продолжает расследования в связи с кризисом на Украине.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

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