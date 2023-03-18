Прокурор МУС Хан: ордер против Путина вызывает сожаление

Выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» президента России Владимира Путина вызывает сожаление, заявил прокурор МУС Карим Хан.

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордера на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление», — сказал Хан в интервью телеканалу CNN.

По его словам, доказательства заставили суд действовать подобным образом.

Он отметил, что организация продолжает расследования в связи с кризисом на Украине.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.