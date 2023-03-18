Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда об ордере против Путина
Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
«Я думаю, это оправданно», — цитирует американского лидера РИА Новости.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.