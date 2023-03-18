Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда об ордере против Путина

Президент США Джо Байден заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» российского лидера Владимира Путина является «оправданным».

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Я думаю, это оправданно», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.