Лавров: прокурор МУС выполняет заказы своих хозяев с Запада

Прокурор, который сейчас возглавляет Международный уголовный суд (МУС), выполняет заказы своих хозяев, которые при этом запрещают этому органу заниматься расследованием преступлений стран — членов НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Эритреи.

Лавров напомнил, что ранее прокурор МУС завела дело по расследованию военных преступлений, которые США и возглавляемая ими коалиция совершали в Афганистане.

«Вашингтон отреагировал очень просто — объявил санкции против прокурора, каких-то других сотрудников Международного уголовного суда, и дело было закрыто», — сказал министр.

Такое поведение никому не нравится, в том числе союзникам Вашингтона, уверен Лавров.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

В ноябре 2016 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что, по имеющимся данным, можно предположить, что ЦРУ и военные США в Афганистане совершали пытки и другие военные преступления в ходе допросов.

Тогда же СМИ сообщили, что Бенсуда также может провести расследование авиаудара США по больнице в афганском Кундузе, который произошёл в октябре 2015 года, тогда погибли 42 человека. В отношении виновных американских военных применили дисциплинарные взыскания.

В марте 2020 года апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершённых в Афганистане.

После этого госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал решение суда и заявил, что МУС «прикидывается правовым органом».

После этого Дональд Трамп, являвшийся на тот момент американским президентом, подписал указ, разрешающий вводить санкции в отношении членов МУС.