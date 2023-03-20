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Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере МУС в отношении Путина

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Венгрия наложила вето на публикацию совместного заявления стран Европейского союза относительно ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, из-за такого решения Будапешта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был вынужден опубликовать заявление только от своего имени.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

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