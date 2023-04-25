Лавров: Россия учтёт непорядочное поведение США в ситуации с журналистами

Короткая ссылка
Россия будет иметь в виду непорядочное поведение США, которое они продемонстрировали в ситуации с невыдачей виз для российских журналистов. Москва будет учитывать это, если Вашингтону что-то понадобится от неё. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия учтёт непорядочное поведение США в ситуации с журналистами
  • globallookpress.com
  • © Russian Foreign Ministry

«Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства, в Госдепартаменте, как я понимаю, принималось решение», — сказал министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России на Совбез ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить