Лавров: Россия учтёт непорядочное поведение США в ситуации с журналистами

Россия будет иметь в виду непорядочное поведение США, которое они продемонстрировали в ситуации с невыдачей виз для российских журналистов. Москва будет учитывать это, если Вашингтону что-то понадобится от неё. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства, в Госдепартаменте, как я понимаю, принималось решение», — сказал министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России на Совбез ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.