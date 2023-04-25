Лавров: Россия учтёт непорядочное поведение США в ситуации с журналистами
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«Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства, в Госдепартаменте, как я понимаю, принималось решение», — сказал министр.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России на Совбез ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.