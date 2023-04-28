Путин призвал к системной и внимательной работе по интеграции новых регионов

Интеграция новых регионов России должна вестись внимательно и системно — люди должны ощущать причастность к единому пространству страны, заявил российский президент Владимир Путин.

«Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны», — сказал он.

Президент назвал юридическое обеспечение полной интеграции четырёх новых регионов одной из приоритетных задач.

На пленарном заседании во вторник, 14 февраля, Государственная дума приняла федеральные законы об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

Ранее сообщалось, что первое заседание комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов в правовую систему России пройдёт 26 апреля.

На заседании планируется участие руководителей законодательных органов ДНР и ЛНР, а также приглашены представители Запорожской и Херсонской областей.