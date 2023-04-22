Константинов: первое заседание комиссии по интеграции новых субъектов пройдёт 26 апреля

Первое заседание комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов в правовую систему России пройдёт 26 апреля.

Об этом сообщил РИА Новости глава крымского парламента и председатель комиссии Владимир Константинов.

«26 апреля пройдёт первое заседание комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов России в правовую систему», — заявил Константинов.

По его словам, на заседании планируется участие руководителей законодательных органов ДНР и ЛНР, а также приглашены представители Запорожской и Херсонской областей.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова высказалась об интеграции новых регионов в культурное поле страны.

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.