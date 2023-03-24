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Любимова высказалась об интеграции новых регионов в культурное поле страны

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Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что творческие коллективы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей активно гастролируют по всей стране.
Любимова высказалась об интеграции новых регионов в культурное поле страны
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Единая гастрольная система страны, широко и масштабно представленная Всероссийским гастрольно-концертным планом, позволяет это делать с большим успехом. В графики федеральных программ «Большие гастроли» и «Мы — Россия» включены как творческие коллективы новых территорий, выступающие в разных городах России, так и ведущие театры и коллективы, которые с большим желанием отправляются со спектаклями и концертами в ЛНР и ДНР», — сообщила она в интервью kp.ru.

По её словам, спектакли и концерты коллективов в 2022 году прошли в 153 городах России. В первом полугодии 2023-го состоятся гастроли 11 коллективов новых территорий в шести федеральных округах, запланировано порядка 200 показов спектаклей и концертов.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.

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