Президент России Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

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Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену.
Президент России Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
  • globallookpress.com

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно вносимым в Уголовный кодекс России поправкам, по ст. 275 «Госизмена» предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Ранее наказание за это преступление составляло до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, законом ужесточается ответственность за терроризм. За совершение акта международного терроризма предусмотрено наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного срока. 

Ранее Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

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