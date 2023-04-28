Путин подписал закон о лишении приобретённого гражданства России за ряд преступлений

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Отмечается, что к действиям, создающим угрозу национальной безопасности, относятся в том числе публичные призывы к действиям против территориальной целостности, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организация вооружённого мятежа.

Ранее депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли поправку, предусматривающую лишение приобретённого российского гражданства за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны, дискредитацию её вооружённых сил.