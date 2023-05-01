ВС России поразили порядка 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Савчука, разведчики также вскрыли позиции двух бригад ВСУ на торском участке и в районе Серебрянского лесничества.
Он добавил, что в результате огневого поражения противник понёс потери в живой силе и технике.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия ударила по скоплению сил и средств ВСУ в четырёх населённых пунктах.
В ночь на 1 мая украинские войска четырежды подвергли обстрелу Петровский район Донецка за полтора часа, выпустив по городу снаряды «натовского» калибра.