Российские артиллеристы группировки войск «Центр» поразили на Краснолиманском направлении около 140 целей ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Савчука, разведчики также вскрыли позиции двух бригад ВСУ на торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

Он добавил, что в результате огневого поражения противник понёс потери в живой силе и технике.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия ударила по скоплению сил и средств ВСУ в четырёх населённых пунктах.

В ночь на 1 мая украинские войска четырежды подвергли обстрелу Петровский район Донецка за полтора часа, выпустив по городу снаряды «натовского» калибра.