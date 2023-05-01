Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 330 военных ВСУ

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Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.
Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 330 военных ВСУ
  • РИА Новости

«За сутки на данном направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30», — заявил он.

Кроме того, в районе населённого пункта Новоукраинка ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинской армии.

30 апреля российское Минобороны сообщило, что подразделения ВС России нанесли огневое поражение украинской армии под Угледаром.

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