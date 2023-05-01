Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 330 военных ВСУ

Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30», — заявил он.

Кроме того, в районе населённого пункта Новоукраинка ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинской армии.

30 апреля российское Минобороны сообщило, что подразделения ВС России нанесли огневое поражение украинской армии под Угледаром.