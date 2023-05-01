Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 330 военных ВСУ
- РИА Новости
«За сутки на данном направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30», — заявил он.
Кроме того, в районе населённого пункта Новоукраинка ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинской армии.
30 апреля российское Минобороны сообщило, что подразделения ВС России нанесли огневое поражение украинской армии под Угледаром.