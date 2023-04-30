Российская армия нанесла ВСУ огневое поражение под Угледаром
- РИА Новости
«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар и Владимировка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что на данных направлениях ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и две гаубицы.
Также стало известно, что российские ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам ВСУ в районе села Пречистовка в Марьинском районе.