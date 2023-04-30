Российская армия нанесла ВСУ огневое поражение под Угледаром

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Подразделения ВС России нанесли огневое поражение украинской армии под Угледаром, сообщает российское Минобороны.
Российская армия нанесла ВСУ огневое поражение под Угледаром
  • РИА Новости

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар и Владимировка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что на данных направлениях ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и две гаубицы.

Также стало известно, что российские ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам ВСУ в районе села Пречистовка в Марьинском районе.

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