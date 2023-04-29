Российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск под Угледаром в ДНР

Российская артиллерия уничтожила опорный пункт Вооружённых сил Украины в районе Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Его слова приводит РИА Новости.

Гордеев добавил, что в результате атаки ликвидированы пять военных ВСУ.

Также стало известно, что российские ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам ВСУ в районе села Пречистовка в Марьинском районе.