Российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск под Угледаром в ДНР
Российская артиллерия уничтожила опорный пункт Вооружённых сил Украины в районе Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Его слова приводит РИА Новости.
Гордеев добавил, что в результате атаки ликвидированы пять военных ВСУ.
Также стало известно, что российские ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам ВСУ в районе села Пречистовка в Марьинском районе.
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