Washington Post: правительство США считает, что ВСУ потеряли до 131 тысячи солдат

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Согласно подсчётам правительства США, за время конфликта на Украине украинская армия потеряла убитыми и ранеными от 124 тыс. до 131 тыс. солдат, что в пять раз превышает цифры, заявленные Киевом, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на «секретные документы», попавшие в сеть.
Washington Post: правительство США считает, что ВСУ потеряли до 131 тысячи солдат
  • Gettyimages.ru

«Украине нужно больше солдат — и быстро. Киев готовится к наступлению на российские силы, и, хотя Украина не раскрывает данные, полевые командиры заявляют об огромных потерях», — пишет издание.

21 сентября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы Украины за время спецоперации потеряли погибшими более 61 тыс. человек, ещё 49 тыс. на тот момент считались ранеными.

В марте текущего года министр заявил, что потери ВСУ растут, и только за февраль они превысили 11 тыс.

Американская газета Politico со ссылкой на чиновников писала, что свыше 100 тыс. украинских военных погибли, включая самых опытных солдат, а многие из этих потерь происходят в Артёмовске (Бахмуте).

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