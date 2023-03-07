Шойгу: украинские вооружённые силы за февраль потеряли более 11 тысяч военнослужащих
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Как сообщил министр во время селекторного совещания с руководством ВС России, поддержка киевского режима странами НАТО не приводит к успехам украинских войск на поле боя.
«Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ», — сказал Шойгу.
Глава Минобороны добавил, что в этой связи удивляет «безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам».
Шойгу также сообщил, что освобождение Артёмовска (Бахмута) продолжается, взятие города под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.