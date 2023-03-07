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Шойгу: украинские вооружённые силы за февраль потеряли более 11 тысяч военнослужащих

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Потери Вооружённых сил Украины растут, в феврале они превысили 11 тыс. Это на 40% превышает потери Киева за январь, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: украинские вооружённые силы за февраль потеряли более 11 тысяч военнослужащих
  • AP
  • © Libkos

Как сообщил министр во время селекторного совещания с руководством ВС России, поддержка киевского режима странами НАТО не приводит к успехам украинских войск на поле боя.

«Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что в этой связи удивляет «безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам».

Шойгу также сообщил, что освобождение Артёмовска (Бахмута) продолжается, взятие города под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.

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