Шойгу: взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины
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«Продолжается освобождение Артёмовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска хаотично отступают из Артёмовска небольшими группами.