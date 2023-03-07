Шойгу: взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины

Освобождение Артёмовска (Бахмута) продолжается, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Продолжается освобождение Артёмовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска хаотично отступают из Артёмовска небольшими группами.