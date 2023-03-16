Politico: более 100 тысяч бойцов ВСУ погибли за время конфликта на Украине

Свыше 100 тыс. украинских военных погибли за время конфликта на Украине.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

«Свыше 100 тыс. украинских военных погибли (за время конфликта. — RT), включая самых опытных солдат», — говорится в сообщении.

По данным издания, «многие из этих потерь происходят в Бахмуте» (Артёмовске).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на одном из участков Артёмовска.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.