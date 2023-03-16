Politico: более 100 тысяч бойцов ВСУ погибли за время конфликта на Украине
- AP
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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
«Свыше 100 тыс. украинских военных погибли (за время конфликта. — RT), включая самых опытных солдат», — говорится в сообщении.
По данным издания, «многие из этих потерь происходят в Бахмуте» (Артёмовске).
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на одном из участков Артёмовска.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.