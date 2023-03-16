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Politico: более 100 тысяч бойцов ВСУ погибли за время конфликта на Украине

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Свыше 100 тыс. украинских военных погибли за время конфликта на Украине.
Politico: более 100 тысяч бойцов ВСУ погибли за время конфликта на Украине
  • AP
  • © Vadim Ghirda

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

«Свыше 100 тыс. украинских военных погибли (за время конфликта. — RT), включая самых опытных солдат», — говорится в сообщении.

По данным издания, «многие из этих потерь происходят в Бахмуте» (Артёмовске).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на одном из участков Артёмовска.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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