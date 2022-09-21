Шойгу: потери ВСУ погибшими и ранеными превышают 100 тысяч человек
«На начальном этапе Вооружённые силы Украины представляли порядка 201—202 тыс. человек. За это время больше 100 тыс. их потери. При этом погибших у них 61 207 и раненых 49 368 человек — это достаточно значимые потери», — сказал он в интервью каналу «Россия 24».
По его словам, поэтому «у них уже идёт четвёртая волна мобилизации», мобилизованы «почти 300 тыс.».
«Нельзя не сказать и об инструкторах. Но не просто инструкторах, а наёмниках, которые находятся в этой среде, и на сегодняшний день их осталось чуть больше 1 тыс. на месте — кто-то уехал, кто-то погиб, больше 2 тыс. погибло наёмников», — добавил Шойгу.
Вместе с этим он сообщил, что потери ВС России в ходе спецоперации составили 5937 человек.
Из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй.