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Шойгу: потери ВСУ погибшими и ранеными превышают 100 тысяч человек

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Вооружённые силы Украины за время спецоперации потеряли погибшими более 61 тыс. человек, ещё 49 тыс. человек ранены, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«На начальном этапе Вооружённые силы Украины представляли порядка 201—202 тыс. человек. За это время больше 100 тыс. их потери. При этом погибших у них 61 207 и раненых 49 368 человек — это достаточно значимые потери», — сказал он в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, поэтому «у них уже идёт четвёртая волна мобилизации», мобилизованы «почти 300 тыс.».

«Нельзя не сказать и об инструкторах. Но не просто инструкторах, а наёмниках, которые находятся в этой среде, и на сегодняшний день их осталось чуть больше 1 тыс. на месте — кто-то уехал, кто-то погиб, больше 2 тыс. погибло наёмников», — добавил Шойгу.

Вместе с этим он сообщил, что потери ВС России в ходе спецоперации составили 5937 человек.

Из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй.

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