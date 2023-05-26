Войска России ночью нанесли групповой удар по местам хранения боеприпасов украинской армии

Войска России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинской армии.

Об этом заявило российское Министерство обороны.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ночь на 26 мая воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Днепропетровской области. По информации ТСН, взрывы прогремели и в Харьковской области.

Кроме того, взрывы звучали в Киевской области и самом Киеве.

Утром стало известно, что пожар произошёл на предприятии в городе Мерефа в Харьковской области.