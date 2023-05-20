«Неадекватное предложение»: глава Еврокомиссии отвергла возможность равноправных переговоров между Россией и Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита G7 в Хиросиме выступила против равноправного диалога Москвы и Киева и заявила, что страны «семёрки» должны поддержать усилия президента Украины Владимира Зеленского и его «формулу мира». В России неоднократно говорили, что предлагаемые киевским режимом инициативы не имеют никакого отношения к мирному урегулированию ситуации и не учитывают новые реалии. С точки зрения аналитиков, заявления фон дер Ляйен призваны на словах продемонстрировать поддержку киевского режима. Однако, как считают эксперты, в конечном итоге России и США придётся обсуждать вопросы глобального переустройства.

Любые мирные инициативы по урегулированию ситуации на Украине, которые предусматривают равноправный диалог между Москвой и Киевом, должны быть отклонены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии.

«Все мы хотим окончания этой войны. Украинцы больше всех хотят мира — но, конечно, мира справедливого. Мирные переговоры, уравнивающие агрессора и жертву, неприемлемы. Мы должны содействовать усилиям президента Зеленского, чтобы укрепить поддержку его «формулы мира», — сказала фон дер Ляйен.

Она также высказалась в пользу того, чтобы продолжать выделять Киеву военную и финансовую помощь.

«Сейчас нам необходимо предоставить Украине инструменты, которые позволят ей успешно обороняться и в полной мере восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Мы должны предоставить Украине необходимую военную и финансовую поддержку. И мы должны делать это столько, сколько потребуется», — сказала глава ЕК.

Заявление главы Еврокомиссии прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что со словами фон дер Ляйен о неприемлемости диалога на паритетной основе между Москвой и Киевом «трудно не согласиться».

«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее, только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано», — подчеркнул Медведев.

Встреча лидеров стран «Большой семёрки» (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии), а также руководства ЕС (в лице главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля) проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. По данным газеты Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский предложил лидерам G7 обсудить возможность проведения саммита по продвижению его «формулы мира», представленной осенью 2022 года, причём без участия России.

Фальшивая формула

Напомним, первоначально Зеленский обозначил тезисы «формулы» в сентябре 2022 года, выступая по видеосвязи на 77-й сессии Генассамблеи ООН. При этом данная инициатива не подразумевала каких-либо переговоров или установления режима прекращения огня и включала в себя такие пункты, как «наказание за агрессию», «защита жизни», восстановление безопасности и территориальной целостности, предоставление гарантий безопасности, а также «решимость защищаться».

Уже в ноябре 2022-го Зеленский на саммите G20 обнародовал очередную «формулу мира», которая отличалась от предыдущей версии. В ней было уже десять пунктов, среди которых, в частности, фигурировали вывод российских войск и прекращение боевых действий, а также восстановление территориальной целостности Украины. Он отметил, что киевский режим не станет заключать новые Минские соглашения с Москвой.

Владимир Зеленский

AFP

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В Москве неоднократно указывали на то, что предлагаемые Киевом «формулы» не являются действительным планом мирного урегулирования ситуации и не отвечают сложившимся обстоятельствам.

Так, в конце прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что любые предложения по завершению конфликта должны учитывать новые реалии, сложившиеся в ходе спецоперации.

«Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, с вхождением в состав России четырёх новых регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — сказал Песков.

Тем не менее представители киевского режима продолжают продвигать «формулу мира» в своём официальном взаимодействии с зарубежными дипломатами. Так, в марте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о важности этой «формулы» в разговоре с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту беседу, напомнила об истинной сути предложений киевского режима.

«Так называемая формула мира Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской «формулы» — добиться при помощи Запада капитуляции России», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также сказала, что Кулеба не предложил сторонам сесть за стол переговоров, организация которых на Украине запрещена законодательно — указом Зеленского от 30 сентября 2022 года.

Фигура речи

Заявления Урсулы фон дер Ляйен о неприемлемости равноправных переговоров с Россией призваны продемонстрировать некий единый фронт в вопросе поддержки Киева, считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Такие резкие выступления как раз и являются одной из форм поддержки. Колеблющимся пытаются показать, что западный блок един. В действительности это фигура речи, которая носит по большей части пропагандистский характер, нежели реальная позиция, которой ЕС и США намерены придерживаться», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Здание МИД России

РИА Новости

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Однако всё больше стран, например Китай и Бразилия, предлагают собственные мирные планы, так как понимают, что для урегулирования конфликта нужен взвешенный подход, подчеркнул Козюлин.

«В свою очередь, политики на Западе ожидают результатов украинского наступления. Но все постепенно приходят к мнению, что приближается время сесть за стол переговоров. Санкции и другие правовые действия зашли настолько далеко, что придётся восстанавливать сожжённые Западом мосты и начинать всё заново», — подчеркнул эксперт.

В то же время позиция, о которой говорит Дмитрий Медведев, также имеет под собой основания из-за степени вовлечённости США в конфликт, считает Козюлин.

«Все понимают, что нужно договариваться. Остаётся вопрос: с кем? Медведев полагает, что с Вашингтоном. Эта позиция понятна, ведь США стоят за Киевом, а их стратегия определяет стратегию ВСУ. Фактически он напоминает, что Украина — это марионетка Штатов, поэтому нужно говорить с тем, кто дёргает за нитки», — пояснил политолог.

При этом эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с RT обратил внимание на то, что Запад позиционирует себя как силу, которая якобы способна разрешить этот кризис, но при этом демонстративно отказывается учитывать мнение его непосредственного участника — России.

«По мнению западного блока, все должны выполнять те правила, которые придумают в Брюсселе и Вашингтоне. Урсула фон дер Ляйен подпевает Вашингтону и выступает за «мирный план» Зеленского, который фактически исключает возможность мирных переговоров. Это неадекватное предложение, которое Россия не рассматривает. Таким образом, мы видим лишь нежелание урегулировать конфликт и решение продолжать его по указке Вашингтона, чтобы разрушить Россию», — пояснил эксперт.

Он считает, что в этом контексте позиция зампреда Совбеза РФ Медведева совершенно оправданна.