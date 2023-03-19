«Никакого отношения к миру не имеет»: в Москве раскритиковали предложения Киева по урегулированию на Украине

Цель «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского — добиться при помощи Запада капитуляции России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который в разговоре со своим китайским коллегой Цинь Ганом подчеркнул важность «формулы мира», которая, с точки зрения Захаровой, представляет собой набор «оторванных от реалий ультимативных требований» к России. По мнению экспертов, Москва трезво оценивает ситуацию, указывая на то, что предложения киевского режима направлены лишь на обнуление уже достигнутых результатов спецоперации РФ на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала целью «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского попытку добиться капитуляции России при помощи Запада.

«Так называемая формула мира Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской «формулы» — добиться при помощи Запада капитуляции России», — подчеркнула Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление в Twitter украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который в разговоре с главой МИД КНР Цинь Ганом подчеркнул «важность формулы мира президента Зеленского для того, чтобы положить конец агрессии и восстановить справедливый мир на Украине».

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что ни в этом «твите», ни «в каком-то другом посте» Кулеба не выступает с предложением сесть за стол переговоров.

«Напомню, что их проведение на Украине запрещено законодательно — указом Зеленского от 30 сентября 2022 года. В одном из своих недавних интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что растущее число украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией, является «опасной тенденцией», — рассказала Захарова.

Стоит отметить, что в тот день, когда глава украинской дипломатии говорил о формуле мира с китайской стороной, Дмитрий Кулеба обсуждал эту же тему и с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, а также «способы ускорить поставки артиллерийских боеприпасов».

«Мы круглосуточно работаем совместно с США и другими партнёрами для того, чтобы у Украины были все боеприпасы, которые нам нужны для обороны и контрнаступательных операций», — написал Кулеба в своём Twitter.

Как констатировала Мария Захарова, киевский режим «уже давно является инструментом» США и других стран НАТО в борьбе с Россией, которые вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине.

«Так, комментируя «Позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса», официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что «перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН». По его словам, реализация китайских предложений позволила бы Москве «использовать перемирие для дальнейшего укрепления своих позиций, перегруппировать и укрепить свои силы для возобновления атак», — отметила представитель МИД РФ.

Она добавила, что Вашингтон не считает, что это приведёт к справедливому и «продолжительному миру, который должен учитывать интересы Украины». При этом, по её словам, Кирби объявил, что США намерены выделить Киеву в ближайшие дни «ещё больше военной помощи».

«Недвусмысленно обозначил деструктивную американскую и, соответственно, украинскую позицию госсекретарь Энтони Блинкен, заявивший, что США настроены на продолжение снабжения Киева оружием и военной техникой, а не на дипломатическое взаимодействие с Россией с целью урегулирования кризиса», — рассказала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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Как отметила Захарова, со своей стороны Россия не раз указывала, что открыта к «действительно серьёзным предложениям» Запада и Украины по политико-дипломатическому решению кризиса, однако язык ультиматумов для РФ неприемлем.

«Для достижения устойчивого мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину вооружений и наёмников, завершения боевых действий, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, международного признания новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение. Должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, устранены все угрозы, исходящие с её территории, закреплены её безъядерный статус и гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Дипломат добавила, что неотъемлемой частью этого списка должно стать также аннулирование всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях.

«Всем странам, которые хотят внести вклад в нормализацию ситуации, имело бы смысл адресовать свои призывы о мире к Киеву и его западным кукловодам, всё больше затягивающим Украину в опасную воронку глобального противостояния», — резюмировала Захарова.

Инициатива Киева

Напомним, так называемую формулу мира Зеленский представил в сентябре 2022 года по видеосвязи во время 77-й сессии Генассамблеи ООН, перечислив её ключевые положения. В частности, речь шла о пяти пунктах: «наказание за агрессию», защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности и «решимость защищаться».

При этом, как пояснил Зеленский, если для «освобождения территории» Украины другим странам необходимо помогать оружием и снарядами, то это, по его словам, «должно быть».

«Если для этого нужно помочь финансами, это должно быть. Если для этого нужно помочь разведданными, это должно быть. А вот чего не должно быть, так это обмана. Мы можем вернуть украинский флаг на всю нашу территорию. Мы можем сделать это силой оружия. Но нам нужно время», — сказал он.

Зеленский также заявил, что у Киева есть предложения по модернизации архитектуры безопасности для Украины, а значит, «и для Европы и мира».

«Это предложения юридически обязательных многосторонних и двусторонних договоров. Это условия, при которых гаранты должны действовать, и время, за которое их действия принесут результат — результат на земле, на море, в воздухе, в дипломатии и политике, в экономике и финансах, в обеспечении оружием и разведданными», — сказал Зеленский.

Как он отметил, «это формула преступления и наказания», в которой нет «нейтральности».

«Те, кто говорит о нейтральности, когда человеческие ценности и мир под ударом, подразумевают совсем другое. Они говорят о безразличии. Каждый сам за себя. Вот о чём они говорят… И потому так же условно, формально и протокольно делают вид, будто защищают кого-то, а на самом деле — только свои узкие интересы. Вот это и создаёт условия для войны. Вот это и нужно исправить, чтобы создать условия для мира. Необходима только решимость», — утверждает украинский президент.

«Циничен в своих целях»

Как отмечают эксперты, «формула мира», которую лоббирует украинская сторона, в действительности не имеет никакого отношения к мирному урегулированию конфликта или даже к имитации такой деятельности.

«Это инструмент максимально глубокого и неограниченного затягивания западных стран, прежде всего европейских союзников США по НАТО, в вооружённый конфликт на Украине. В этом смысле киевский режим абсолютно последователен и циничен в своих целях. Ведь любой вариант мирного урегулирования, выходящий даже минимально за рамки формулы Зеленского, Киев и Вашингтон не устраивает. Инициатива киевского режима — это не просто продолжение войны до последнего украинца. Это продолжение конфликта также до последнего поляка, румына, а в перспективе и немца», — заявил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил уверенность в том, что попытки Запада якобы урегулировать украинский кризис за счёт накачивания Украины оружием бесперспективны.

«Когда украинские официальные лица используют слово «мир», то фактически занимаются демагогией. Они таким образом маскируют те предварительные условия, которые были бы им выгодны, которые бы выгораживали киевский режим и позволили ему остаться у власти», — сказал аналитик в разговоре с RT.

AP

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Помимо прочего, с его точки зрения, заявляя о «формуле мира», украинский министр, по сути, отказывается от инициативы Китая по урегулированию ситуации на Украине.

«Украина просто занимается пропагандой, и Кулеба — известный пропагандист. Вместо того чтобы обсуждать китайский план, он отсылает Пекин к эфемерным предложениям Киева, которые неприемлемы для России. Дело в том, что украинские власти не способны всерьёз рассматривать мирный план, они могут только говорить языком пропаганды и ультиматумов», — считает Оленченко.

Он также полагает, что у Киева в последнее время всё больше «кружится голова от собственной значимости».

«Это состояние поддерживается коллективным Западом, который потакает нынешнему украинскому режиму, желающему капитуляции России», — говорит Оленченко.

По мнению кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, Москва здраво оценивает ситуацию, указывая на то, что так называемая формула мира Зеленского не учитывает реалии «на земле» и своей главной целью имеет обнуление достигнутых результатов специальной военной операции на Украине.

«Любые предложения украинской стороны, игнорирующие вхождение новых территорий в состав РФ, справедливо расцениваются Москвой как утопические и неприемлемые. В преддверии встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином китайские дипломаты пытаются прояснить для себя переговорные позиции Москвы и Киева. Кулеба продолжает гнуть свою линию, пытаясь навязать представителям КНР украинские условия завершения конфликта. Очевидно, что переговорная негибкость Киева указывает на его стремление продолжать вооружённую конфронтацию», — резюмировал Фельдман в комментарии RT.