«Существуют в параллельной реальности»: как США призывают Китай оказать военную помощь Киеву

Соединённые Штаты хотят, чтобы Китай предоставил Украине военную поддержку. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Белый дом желает, чтобы Пекин осудил СВО «и ничего не предпринимал касательно помощи России» в рамках спецоперации. Ранее КНР призвала Вашингтон прекратить распространение дезинформации о поддержке РФ в сфере обороны и перестать перекладывать ответственность на других. В свою очередь, в Москве указали, что никаких поставок китайских вооружений не ведётся, а у России достаточно собственных ресурсов в этой области. Эксперты же полагают, что риторика американской стороны рассчитана на то, чтобы так или иначе втянуть Китай в украинский конфликт. Кроме того, по мнению аналитиков, таким образом власти США пытаются отвлечь внимание населения от своего участия в этом противостоянии.

США хотят, чтобы КНР оказала Украине военную поддержку. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к остальному миру, осудив это вторжение, и ничего не предпринимал касательно помощи России продолжать вести эту войну. По правде говоря, конечно, мы бы хотели, чтобы Китай предпринял шаги по оказанию помощи Украине в вопросе её самообороны», — сообщил он в интервью CNN.

Помимо этого, Кирби допустил, что Пекин не перестал «рассматривать вариант» оказания военной помощи России.

«Но мы также не думаем, что они приняли решение дать ход этому делу (предоставлению поддержки РФ в сфере безопасности. — RT). Всё чаще и чаще не только США, но и наши союзники и партнёры заявляют, что не хотели бы наблюдать подобный шаг с их стороны. Мы не считаем, что (это. — RT) в интересах Китая», — сказал чиновник.

Кроме того, по его словам, США не думают, что Китаю следует рассматривать решение о военной помощи России «как подходящий план действий с точки зрения его (официального Пекина. — RT) международной репутации».

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби

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Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США прекратить распространение дезинформации о поддержке РФ в сфере обороны и перестать перекладывать ответственность на других. Он напомнил, что именно американские власти, а не Китай, поставляют оружие киевскому режиму. По словам дипломата, Вашингтон не имеет права «отдавать приказы и распоряжения» Пекину, который никогда не примет «указаний и даже угроз», а также давления со стороны Соединённых Штатов в отношении российско-китайских связей. Ван Вэньбинь также отметил, что позиция КНР в связи с украинским кризисом направлена на продвижение перемирия — в отличие от США, которые продолжают «подливать масло в огонь».

В свою очередь, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что Китай не поставляет в РФ оружие. По словам дипломата, у российской стороны достаточно своих вооружений — её потенциал «в этом смысле огромен».

Китайский мирный план

Напомним, 24 февраля Министерство иностранных дел КНР обнародовало план по урегулированию ситуации на Украине. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня, а также выражается готовность Пекина способствовать возобновлению диалога Москвы и Киева.

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Как считают китайские власти, вместо того чтобы обострять обстановку и «накачивать противостояние», все стороны должны проявлять благоразумие и сдержанность «во избежание дальнейшей эскалации и выхода из-под контроля ситуации вокруг Украины». Кроме того, Пекин призвал ликвидировать гуманитарный кризис и защитить мирное население, а также пленных. Помимо этого, КНР выступила против односторонних санкций, которые, по её мнению, лишь создают новые проблемы.

После этого президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что предложенный Китаем план якобы выгоден только России. Он также подчеркнул, что считает «нерациональной» идею Пекина вести переговоры об окончании конфликта за Украину.

К тому же официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что о несерьёзности мирного плана КНР могут говорить контакты китайского руководства с Россией в формате визитов высокого уровня, которые, по его мнению, не уравновешены «симметричным взаимодействием с Украиной».

Впрочем, госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что в предложениях Китая по урегулированию украинского конфликта есть «положительные элементы». При этом он рекомендовал Пекину сделать акцент на восстановлении суверенитета Украины.

«Китай на это не пойдёт»

По мнению экспертов, за счёт такого рода заявлений Вашингтон пытается «втянуть Китай» в противостояние на Украине, несмотря на то что Пекин намерен придерживаться нейтралитета в этом вопросе.

«КНР выступает за мирное разрешение конфликта с учётом озабоченностей России. Эта позиция для США неприемлема, поскольку они нацелены на стратегическое поражение РФ. И если до этого Вашингтон требовал от Пекина не оказывать помощь Москве в сфере обороны, то сейчас речь идёт фактически о призыве к КНР начать поставки оружия Киеву. Но такой сценарий нереалистичен. Китай на это не пойдёт, поскольку такой шаг не отвечает его целям и политическому курсу», — отметил в беседе с RT научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

Более того, с его точки зрения, такая риторика говорит о том, что американский политический истеблишмент «просто существует в параллельной реальности».

«Если Китай принципиально отвергает незаконные односторонние санкции, в том числе и в адрес России, то что говорить о военной помощи для Киева? Это абсолютно исключено, поскольку, по мнению Пекина, такого рода поддержка лишь усугубила бы украинский конфликт. В Китае об этом говорили неоднократно и призывали других не поддерживать оружием киевский режим, но Запад продолжает угрожать КНР», — сказал Лукин.

Главы США и КНР

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При этом, как полагает Лукин, США, лоббируя тему возможных поставок оружия России со стороны КНР, пытаются «заочно обвинять Китай в том, чего он не делал».

«Таким образом Вашингтон намерен оказывать на Пекин давление, видимо, превентивно, чтобы он даже не задумывался о подобных траншах», — сказал Лукин.

В свою очередь, как считает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, США не устраивает, что Китай пытается сохранять нейтралитет в украинском вопросе.

«Из Вашингтона поступила целая серия заявлений в адрес Китая с наивным расчётом на то, что КНР пойдёт на всё, включая «предательство» России, чтобы обеспечить устойчивость своих экономических связей с США и присутствие на их рынке. Но американская администрация сильно перегибает палку в своих иллюзиях. Думаю, КНР не намерена жертвовать дружественными отношениями с Россией», — отметил эксперт в комментарии RT.

Он объясняет такую риторику американцев китайским мирным планом по урегулированию ситуации на Украине, который «очень не понравился» Вашингтону.

«США пытаются раздуть медийный скандал вокруг этой темы, чтобы отвлечь собственное население от истории про втягивание Америки в конфликт на Украине. На деле же Вашингтон уже по уши участвует в этом противостоянии. И чтобы это замаскировать, намеренно создаётся следующий фейк: якобы Украина — это поле боя между США и Китаем, которые воюют не напрямую, а руками русских и украинцев», — считает аналитик.

Все это рассчитано на то, чтобы выиграть время, полагает Евстафьев.

«У США уже не получилось одержать верх над Россией на поле боя руками украинцев. План А не сработал, план Б — организовать наступление ВСУ этой весной — у Вашингтона, судя по всему, тоже проваливается, а для плана С у США не хватает времени: на производство боеприпасов и новых видов оружия, предназначенных Киеву, уйдёт как минимум полгода. И всё это время надо будет кормить американцев сказками, что они не зря отдают свои деньги на поддержание украинского конфликта», — заключил эксперт.