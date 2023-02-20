В МИД Китая призвали США прекратить распространять дезинформацию о военной помощи России

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обратился к Соединённым Штатам с призывом прекратить распространять дезинформацию о военной помощи России.

Дипломат напомнил, что в ходе украинского конфликта именно Вашингтон осуществляет поставки вооружения, а не Пекин.

«США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений», — цитирует Ван Вэньбиня РИА Новости.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что позиция Китая в отношении украинского кризиса направлена на продвижение перемирия, в отличие от Вашингтона, который продолжает «подливать масла в огонь».

Ранее телеканал NBC со ссылкой на четырёх американских чиновников сообщил, что власти США заподозрили Китай в нелетальной военной помощи России на Украине.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, член Политбюро Ван И заявил, что Китай никогда не смирится с попытками США угрожать российско-китайским отношениям.