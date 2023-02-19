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NBC: власти США заподозрили Китай в нелетальной военной помощи России на Украине

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США подозревают, что Китай оказывает России «нелетальное» военное содействие в спецоперации на Украине.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на четырёх американских чиновников.

Отмечается, что поставки Китая в Россию могут включать в себя снаряжение, военную форму и бронежилеты.

«Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы ещё не видели, чтобы Китай пересёк эту черту, но не думаем, что Пекин снял её с повестки дня», — говорится в сообщении.

По словам одного американского чиновника, Китай пытается «подкрасться к линии фронта так, чтобы его не поймали».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях, если КНР окажет помощь России в конфликте на Украине.

Также в КНР рассказали о подготовке документа с позицией по урегулированию украинского конфликта.

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