Блинкен предупредил Ван И о последствиях, если КНР окажет помощь России в конфликте на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, что оказание Китаем материальной помощи России в СВО на Украине повлечёт за собой последствия.

Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Блинкен сделал во время встречи со своим китайским коллегой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России или поддержку в системном обходе санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая встреча официальных представителей двух стран после перехвата воздушного зонда американским истребителем над Атлантическим океаном в феврале.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации России на Украине.

Также обозреватель Associated Press Тара Копп заявила, что США использовали полученный в ходе украинского конфликта опыт для подготовки к войне против Китая.