Блинкен предупредил Ван И о последствиях, если КНР окажет помощь России в конфликте на Украине
Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Блинкен сделал во время встречи со своим китайским коллегой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России или поддержку в системном обходе санкций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это первая встреча официальных представителей двух стран после перехвата воздушного зонда американским истребителем над Атлантическим океаном в феврале.
Ранее сообщалось, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации России на Украине.
Также обозреватель Associated Press Тара Копп заявила, что США использовали полученный в ходе украинского конфликта опыт для подготовки к войне против Китая.