Узнать больше

Блинкен предупредил Ван И о последствиях, если КНР окажет помощь России в конфликте на Украине

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, что оказание Китаем материальной помощи России в СВО на Украине повлечёт за собой последствия.

Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Блинкен сделал во время встречи со своим китайским коллегой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России или поддержку в системном обходе санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая встреча официальных представителей двух стран после перехвата воздушного зонда американским истребителем над Атлантическим океаном в феврале.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации России на Украине.

Также обозреватель Associated Press Тара Копп заявила, что США использовали полученный в ходе украинского конфликта опыт для подготовки к войне против Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить