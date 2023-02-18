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Харрис: США обеспокоены улучшением отношений между Москвой и Пекином

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Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации России на Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис.
Харрис: США обеспокоены улучшением отношений между Москвой и Пекином
  • AFP

Она сказала об этом на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой (после начала спецоперации России на Украине. — RT)», — цитирует Харрис ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.

9 февраля президент США Джо Байден заявил, что грозил главе КНР Си Цзиньпину лишением западных инвестиций в случае поддержки российской спецоперации на Украине.

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