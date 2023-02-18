Харрис: США обеспокоены улучшением отношений между Москвой и Пекином
- AFP
Она сказала об этом на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.
«Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой (после начала спецоперации России на Украине. — RT)», — цитирует Харрис ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.
9 февраля президент США Джо Байден заявил, что грозил главе КНР Си Цзиньпину лишением западных инвестиций в случае поддержки российской спецоперации на Украине.