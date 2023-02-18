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В КНР рассказали о подготовке документа с позицией по урегулированию украинского конфликта

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К концу февраля Китай подготовит документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
В КНР рассказали о подготовке документа с позицией по урегулированию украинского конфликта
  • AP

«Китай представит документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского вопроса», — приводит РИА Новости слова Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что в позиционном документе повторят предложения, сделанные главой КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет.

Дипломат добавил, что Китай повторяет тезис о недопустимости ядерных войн.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь обратился к России и Украине с призывом прекратить огонь и как можно быстрее начать переговорный процесс.

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