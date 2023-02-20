«Медийные провокации»: как США стремятся помешать укреплению отношений между Россией и Китаем

В Вашингтоне заявили, что Пекин оказывает Москве помощь «нелетального характера», которая якобы «потворствует военным усилиям» РФ на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, «Китай пытается усидеть на двух стульях», публично поддерживая мир на Украине, но в то же время оказывая содействие России. Ранее Пекин объявлял, что не смирится с попытками Вашингтона угрожать российско-китайским отношениям. По мнению экспертов, США опасаются укрепления связей России и КНР, поскольку тесные взаимоотношения двух стран грозят разрушением формата глобального мироустройства, построенного на диктате Соединённых Штатов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай оказывает России помощь «нелетального характера», которая якобы «потворствует военным усилиям» РФ на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Китай пытается усидеть на двух стульях. Публично он позиционирует себя как страну, стремящуюся к миру на Украине. Но в частном порядке, как я уже говорил, в последние месяцы мы фиксировали поставки помощи нелетального характера, которая самым непосредственным образом способствует и потворствует военным усилиям России», — сказал Блинкен.

По его словам, Пекин также рассматривает возможность передать Москве «помощь летального характера».

«Кроме того, сегодня мы хотим коснуться дополнительной информации (думаю, скоро она будет обнародована), которая указывает на то, что Китай серьёзно обдумывает возможность поставки России помощи летального характера», — заявил госсекретарь, пояснив, что речь идёт в том числе о вооружениях.

Ранее Блинкен во время встречи с главой МИД КНР Ван И предупредил Пекин «об обстоятельствах и последствиях» в случае, если Китай предоставит России материальную поддержку или помощь «в обходе системных санкций».

Кроме того, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN назвала неприемлемыми поставки оружия КНР, а также любые намерения или усилия по оказанию поддержки России в конфликте на Украине. По её словам, это станет «красной линией».

В Пекине же подчеркнули, что КНР никогда не смирится с попытками США угрожать российско-китайским отношениям. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И в ходе встречи с Энтони Блинкеном.

«Всеобъемлющее стратегическое партнёрство Китая и России в области координации (усилий. — RT) строится на базе неприсоединения, отказа от конфронтации и от действий против третьих стран, а также в рамках суверенных прав двух независимых государств. Мы никогда не станем мириться с обвинениями со стороны США, как и с давлением на отношения Китая и России. Такая великая держава, как США, должна работать во имя политического решения кризиса, а не подливать масла в огонь или получать выгоду от сложившейся ситуации», — говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И

РИА Новости

© Павел Бедняков

Ранее телеканал NBC обнародовал материал, в котором со ссылкой на четырёх американских официальных лиц сообщается, что США допускают предоставление Китаем России помощи «нелетального характера для применения на Украине».

«И в администрации (президента США. — RT) обеспокоены вероятностью того, что Китай обдумывает возможность отправки помощи летального характера», — говорится в статье.

Журналисты также сообщили об отказе официальных лиц «раскрывать детали военной помощи нелетального характера», однако собеседники NBC информировали, «что в неё может входить снаряжение для весеннего наступления, в том числе военная форма или даже нательная броня».

Как заявил источник издания, знакомый с ситуацией, ряд американских чиновников «недвусмысленно выразились» об обеспокоенности относительно помощи летального характера.

«Пока что мы не видим свидетельств тому, что они пересекли черту, но мы считаем, что они не отказались от этой возможности», — сказал неназванный собеседник телеканала.

До этого вице-президент США Камала Харрис заявила, что Китай сблизился с Россией и это тревожит Соединённые Штаты.

«Нас также беспокоит то, что Пекин укрепил свои отношения с Москвой с начала конфликта», — сказала она.

«Внешнеполитическая связка»

Напомним, 15 февраля глава МИД России Сергей Лавров на «правительственном часе» в Госдуме подчеркнул, что Москва и Пекин «энергично работают» над укреплением стратегического партнёрства, «достигшего исторически беспрецедентно высокого и доверительного уровня».

Также по теме «Стратегическое решение»: почему Китай резко сократил вложения в госдолг США в 2022 году В 2022 году Китай вывел из казначейских облигаций США более $173 млрд, сообщили в американском Минфине. В результате вложения КНР в...

«Внешнеполитическая связка Москвы и Пекина цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры, служит уравновешивающим, стабилизирующим фактором в мировых делах», — подчеркнул Лавров.

К тому же он заметил, что на пути к многополярному мироустройству Китай «облагают санкциями», желая не допустить, чтобы он вырвался вперёд.

«Пытаются «приподнимать» Тайвань (двух-трёх производителей), чтобы «принижать» Китай в этом экономическом соревновании. Этот процесс — историческая эпоха. Не «захлопнуть» за один день происходящее между Китаем и США… Оборвать их в одночасье — значит, создать огромные тяготы для народа. Запад на это идёт. Им наплевать», — заметил Лавров.

Как констатировал в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, ответ Пекина на выпады Вашингтона говорит об особом характере стратегического партнёрства, которое существует в настоящее время между Россией и Китаем.

«На протяжении последних 20 лет оно поступательно развивается и является в настоящий момент основой, базисом формирования нового, справедливого миропорядка, в котором будут учтены интересы всех стран и народов и в котором не будет места диктату одного государства в лице США», — констатировал эксперт.

По его словам, Соединённые Штаты же предпринимают «массированные усилия», чтобы разрушить российско-китайские отношения, а затем усилить угрозы в отношении как РФ, так и КНР.

«Ван И предупредил американского коллегу о недопустимости подобных действий. Фактически это недвусмысленный сигнал о том, что Китай, не являясь стороной конфликта между Западом и Россией, тем не менее солидаризуется с РФ и поддерживает её, считая позицию Москвы справедливой в противостоянии с Западом», — рассуждает аналитик.

Как отметил Шаповалов, Россия, в отличие от США, не совершает действий, нарушающих суверенитет КНР, что касается в первую очередь ситуации вокруг Тайваня.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Stefani Reynolds / Bloomberg

Отметим, что издание Global Times опубликовало 19 февраля статью, в которой говорится, что после Украины НАТО планирует начать новый вооружённый конфликт в Тайване. По версии издания, на это намекнул генсек НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности. Как отмечается в материале, альянс, как изжившее себя объединение, не может существовать без военных конфликтов, а потому готовится к очередному столкновению в Азии.

На фоне угроз от Соединённых Штатов, хоть и по разным направлениям, Москва и Пекин начали активнее сближаться, считает Шаповалов.

«Россия и Китай, как суверенные государства, вправе выстраивать тот формат отношений, который считают нужным, без внешнего воздействия — прежде всего со стороны США. Именно это имел в виду китайский политик, обращая внимание на то, что особый характер российско-китайских отношений не может быть предметом какого-либо давления со стороны американцев, поскольку это отношения двух дружественных стран, направленные на защиту их интересов», — говорит эксперт.

«Прошли проверку временем»

Вашингтон опасается укрепления связей РФ и КНР, поскольку близкие партнёрские отношения этих двух стран грозят США «потерей глобального лидерства», отмечает Владимир Шаповалов.

«Для Соединённых Штатов российско-китайская дружба — серьёзный риск утраты мировой гегемонии, которую американцы выстраивали на протяжении нескольких десятилетий, а также угроза однополярному миру. Если Россия и Китай будут скоординированно действовать вместе, защищать свои интересы и поддерживать друг друга, формат глобального мироустройства, построенный на диктате США и грубом нарушении прав других стран, не сможет больше существовать», — уверен эксперт.

Также по теме «Военно-политическое сближение»: какое значение имеют совместные учения России, Китая и ЮАР Сегодня, 17 февраля, в Индийском океане стартуют совместные военные учения России, Китая и ЮАР Mosi II. В манёврах, которые продлятся...

Шаповалов подчеркнул, что Россия и Китай могут наращивать взаимодействие по крайне широкому спектру двусторонних отношений.

«Я бы выделил прежде всего экспортные и импортные отношения по различным товарным линиям. Уже сейчас РФ и КНР друг для друга являются приоритетными экономическими партнёрами. Также будет развиваться военно-техническое и военно-политическое сотрудничество. США будут предпринимать попытки разрушения всех направлений российско-китайского диалога, но они вряд ли увенчаются успехом, поскольку отношения между Россией и КНР уже прошли проверку временем», — подчеркнул эксперт.

Сходного мнения придерживается и политолог Александр Асафов. По его словам, Вашингтон уже сейчас обеспокоен увеличившимся оборотом «в паре рубль — юань».

«Россия имеет все возможности укрепить китайскую валюту до такой степени, что вскоре она может начать замещать доллар. Перед США сейчас стоит задача этого не допустить и максимально разрушить все связи Китая с Россией, чтобы обеспечить себе преимущество методом недобросовестной конкуренции. Для этого в медийном пространстве Вашингтон сейчас и раскручивает историю про якобы «нелетальную» и «летальную» помощь КНР для поддержки деятельности России на Украине», — сказал Асафов в комментарии RT.

Он также считает, что США такими вбросами продолжат мешать выстраиванию более тесных российско-китайских отношений.

«США захотят нарушить эти процессы, учитывая их перманентные призывы в адрес КНР не помогать РФ, за счёт политического давления, создания других медийных провокаций, а также более массированной поддержки Тайваня. Для Вашингтона сейчас будут хороши любые методы, которые могут сработать», — заключил эксперт.