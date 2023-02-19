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Постпред США при ООН: поставки оружия КНР в Россию для боёв будут красной линией

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон предупредил Пекин о последствиях возможного предоставления Москве летальных вооружений для использования в ходе украинского конфликта.
Постпред США при ООН: поставки оружия КНР в Россию для боёв будут красной линией
  • AP

По её словам, США приветствуют тот факт, что Китай заявил о желании мира.

«Мы также ясно заявляем, что если будут любые намерения или усилия по оказанию поддержки России (в конфликте на Украине. — RT), то это неприемлемо. Это станет красной линией», — цитирует её ТАСС.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на четырёх американских чиновников сообщил, что власти США заподозрили Китай в нелетальной военной помощи России на Украине.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, член Политбюро Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Мюнхене заявил, что Китай никогда не смирится с попытками США угрожать российско-китайским отношениям.

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