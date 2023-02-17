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«Военно-политическое сближение»: какое значение имеют совместные учения России, Китая и ЮАР

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Владимир Дуюн, Елизавета Комарова
Сегодня, 17 февраля, в Индийском океане стартуют совместные военные учения России, Китая и ЮАР Mosi II. В манёврах, которые продлятся до 27 февраля, примут участие корабли и подразделения морской пехоты трёх стран. Они будут выполнять задания по боевому слаживанию, противодействию пиратам и реагированию на стихийные бедствия. Как ранее отметили в Минобороны ЮАР, цель этих учений — обмен опытом и укрепление отношений между участниками. По словам аналитиков, проведение Mosi II говорит об утрате гегемонии Запада на Африканском континенте, возросшей геополитической роли БРИКС, а также создаёт предпосылки для формирования нового военного блока.
«Военно-политическое сближение»: какое значение имеют совместные учения России, Китая и ЮАР
  • Церемония открытия совместных учений РФ, КНР и ЮАР в Кейптауне, 25 ноября 2019 года
  • globallookpress.com
  • © Xinhua / Chen Cheng

С 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана пройдут военно-морские учения Mosi II, в которых примут участие Россия, Китай и ЮАР.

Со стороны РФ в манёврах будут задействованы фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама». Китай будет представлен эсминцем, фрегатом и судном обеспечения, ЮАР — фрегатом и двумя вспомогательными судами. Также в тренировках, которые состоятся в районе портовых городов Дурбан и Ричардс-Бей, примут участие подразделения морской пехоты трёх стран.

«Трёхсторонние учения принесут пользу всем участвующим странам за счёт совмещения их оперативных военно-морских систем, совершенствования совместных систем управления», — приводит ТАСС заявление министра обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе.

В ведомстве также отметили, что эти учения станут для трёх стран платформой по обмену военными знаниями, навыками и операционным опытом.

Ранее в Минобороны ЮАР информировали, что экипажам кораблей предстоит выполнить задачи по боевому слаживанию, противодействию пиратам и реагированию на стихийные бедствия. Целями манёвров южноафриканское оборонное ведомство назвало обмен оперативными навыками и знаниями, а также укрепление отношений между странами.

Mosi IIстанут вторыми трёхсторонними учениями России, Китая и ЮАР. Предыдущие прошли в ноябре 2019 года недалеко от Кейптауна. Тогда от РФ в них приняли участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406. Китай задействовал фрегат проекта 054А «Вэйфан» с управляемым ракетным оружием, а ВМС ЮАР — фрегат «Аматола» и корабль поддержки «Дракенсберг». В ходе учений экипажи отработали противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.

Реакция Запада

Информацию о совместных учениях России, Китая и ЮАР негативно восприняли на Западе.

Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об обеспокоенности Вашингтона по этому поводу.

«Как мы уже говорили, у США вызывает обеспокоенность факт проведения любой страной учений совместно с Россией, пока РФ ведёт боевые действия с Украиной. Мы говорили об этом ранее. Наша позиция в этом вопросе последовательна. Конечно, каждая участвующая страна принимает самостоятельное решение. Тем не менее — опять же — мы уже говорили: это действительно вызывает у нас обеспокоенность», — сказала Жан-Пьер на брифинге 23 января.

Позднее французская газета L'Opinion заявила, что сообщение об участии ЮАР и Китая в совместных учениях с Россией вызвало огромный резонанс в западном сообществе.

  • Фрегат «Адмирал Горшков» выходит на боевую службу
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

В издании подчеркнули, что Запад расценивает Mosi II как угрозу и усматривает некую символичность в том, что учения пройдут в годовщину начала специальной военной операции на Украине. При этом, как признают авторы материала, несмотря на попытки западных стран изолировать Москву, Россия лишь наращивает влияние на Африканском континенте. В издании также указали на опасения Запада по поводу усиления роли БРИКС, куда входят Россия, Китай и ЮАР. L'Opinion пишет, что проведение военно-морских манёвров тремя из пяти участников этой организации ставит под вопрос гегемонию Запада.

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Авторы статьи отметили, что в настоящее время наблюдается сближение стран — участниц БРИКС в военном плане, а учения Mosi II подтверждают это. Западные страны настораживает и место проведения манёвров — Мозамбикский пролив, который является «стратегическим пунктом поставок углеводородов», подчеркнуло издание.

Ранее глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявляла, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией. Так, официальный представитель американского посольства в республике Дэвид Фельдман сказал в интервью CBS News, что Соединённые Штаты «обеспокоены намерением Южно-Африканской Республики провести в феврале военно-морские учения совместно с Россией и КНР».

24 января после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, прибывшим в Южно-Африканскую Республику с рабочим визитом, глава южноафриканского МИД Наледи Пандор назвала совместные учения естественным следствием укрепления дружеских связей.

«С точки зрения Южно-Африканской Республики, учения Mosi II — это возможность поспособствовать дальнейшему укреплению существующих сильных связей между ЮАР, Россией и Китаем», — сказала Пандор.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Претории
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

В свою очередь, Сергей Лавров подчеркнул транспарентность манёвров, отметив, что они не нарушают международное право.

«Три суверенные страны, не нарушая никаких норм международного права, проводят учения, и я не понимаю, у кого это может вызвать смешанную реакцию. Наверное, у наших американских коллег, которые считают, что учения по всему миру могут проводить только они, и не только на своих более чем 200 военных базах по всему земному шару, но и в любой точке», — отметил глава МИД РФ.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука выразил надежду, что совместные военно-морские учения с РФ и КНР станут ежегодными.

При этом Южно-Африканская Республика отказалась участвовать в военно-морских манёврах США, о чём рассказал контр-адмирал, директор морского штаба ВМС США в Европе и Африке Чейз Патрик 2 февраля на пресс-конференции, посвящённой учениям Obangame Express 2023.

«Мы приглашаем ЮАР к участию в наших учениях, но, насколько я помню, они от участия в них отказались. В скором времени у нас запланированы учения, например Cutlass Express, ориентированные на ряд наших стран-партнёров в восточной части Африки, что, на мой взгляд, явилось бы прекрасной возможностью для вовлечения ЮАР, но в этом году они в этих учениях не участвуют», — заявил Патрик.

Демонстрация единства

 

Трёхсторонние учения Mosi II имеют особое значение в текущей геополитической обстановке и создают предпосылки для возможного формирования нового военно-политического блока, считает директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

«Проведение Mosi II имеет колоссальное значение. Эти учения показывают, что БРИКС, который раньше был просто «клубом по интересам», становится весомым игроком на международной арене. Военно-политическое сближение России и Китая было очевидно уже давно. Сейчас к ним присоединилась и ЮАР», — пояснил Подберёзкин в беседе с RT.

По мнению руководителя Российско-китайского аналитического центра Сергея Санакоева, проведение манёвров Mosi II свидетельствует о том, что Россия и Китай — далеко не единственные страны, готовые выстраивать новый многополярный мир.

«Мир не ограничивается условным Западом. Его гегемония не может длиться бесконечно. И Mosi II это доказывают. Они демонстрируют единство позиций России, Китая и ЮАР, их вооружённых сил и готовность отразить любую агрессию», — отметил он в комментарии RT.

  • Совместные учения РФ, КНР и ЮАР в Кейптауне, ноябрь 2019 года
  • globallookpress.com
  • © Xinhua / Chen Cheng

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, критика учений со стороны Запада вызвана пониманием того, что западные страны утрачивают позиции в Африке.

«Mosi II дают понять западным странам, что они стремительно теряют своё влияние в Африке. Кроме того, Россия, Китай и ЮАР продемонстрировали расширение своего сотрудничества в рамках БРИКС, который выступил противовесом Западу в регионе», — пояснил Коновалов в разговоре с RT.

В свою очередь, Подберёзкин напомнил о большой значимости африканского региона для США.

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Со своей стороны, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT отметил важность военно-технического слаживания флотов трёх стран — отрабатывается тактика на случай возможной агрессии в отношении одной из стран-участниц, определяется, какие силы и средства должны быть задействованы в такой ситуации.

«На основе результатов этих учений, в частности, российский ВПК будет понимать, что можно этим странам поставить, чтобы у них были современные ВС и флот, которые будут способны действовать сообща», — пояснил Леонков.

Он также подчеркнул, что Mosi II стали продолжением экономического, финансового и технологического сотрудничества в рамках БРИКС.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин также считает, что проведение учений в районе побережья Южно-Африканской Республики имеет особое значение.

«Таким образом Россия, Китай и ЮАР сигнализируют всему мировому сообществу о своём присутствии в регионе, а также подтверждают наличие тесных союзнических связей между странами», — пояснил специалист в комментарии RT.

Проведение Mosi II важно и для союзников трёх стран по БРИКС, и для других сторонников многополярного мира, уверен Сергей Санакоев.

«В совместных учениях вы смотрите на своих союзников, а союзники смотрят на вас. Это позволяет выработать тактику при потенциальном нападении на одну из стран, входящих в БРИКС. Это видят и другие государства, которые устали от американской гегемонии. Вполне возможно, что впоследствии эти страны также присоединятся к учениям, а кандидаты в БРИКС утвердятся в правильности намеченного пути», — резюмировал Санакоев.

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