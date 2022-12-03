«Костяк флота»: как ВМФ России продолжает пополняться корветами проекта 20380

Многоцелевой сторожевой корабль «Меркурий» проекта 20380 вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ. Корветы этой серии предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне: они могут бороться с подлодками и надводными кораблями противника, оказывать огневую поддержку морскому десанту, патрулировать определённые районы. Основу вооружения судов проекта 20380 составляет противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами X-35. Эксперты отмечают, что эти корветы будут сохранять актуальность ещё долгое время, став одним из ключевых элементов Военно-морского флота России.

Новейший российский корвет «Меркурий» проекта 20380, построенный для Черноморского флота, вышел в Финский залив на завершающий этап заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ.

«Корвет «Меркурий», построенный предприятием «Северная верфь», вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний. О начале испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на состоявшемся в Адмиралтействе совещании по надводному кораблестроению», — проинформировали в военном ведомстве.

Там пояснили, что экипаж корвета в течение нескольких дней будет проверять его маневренные характеристики, работоспособность систем, механизмов и вооружения, после чего корабль вернётся на завод для устранения выявленных замечаний и подготовке к государственным испытаниям.

«Параллельно с корветом «Меркурий» на Балтике проходят испытания новый фрегат «Адмирал Головко» и малый ракетный корабль «Град», а на Тихоокеанском флоте — корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов», — уточнили в МО.

Корвет «Меркурий» — пятый корабль проекта 20380 из числа построенных на «Северной верфи». Он был заложен в 2015 году под именем «Ретивый» и спущен на воду весной 2020-го, а в 2021 году было принято решение переименовать его в «Меркурий».

Многоцелевые корабли

Корветы проекта 20380 являются многоцелевыми кораблями ближней морской зоны. Их разработку в конце 1990-х — начале 2000-х годов вели специалисты Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге. После распада СССР это был первый проект по созданию кораблей такого класса.

Изначально планировалось построить четыре корабля проекта 20380, после чего должны были быть созданы четыре корвета улучшенного проекта 20385, а затем совершён дальнейший переход к проекту 20386. Однако сроки строительства первых корветов затянулись. Кроме того, из-за санкций на поставки в РФ комплектующих и техники, которые могли быть использованы в военных целях, пришлось ограничить строительство кораблей проекта 20385.

Корвет проекта 20380

РИА Новости

© Вадим Савицкий

В декабре 2020 года Минобороны РФ заключило с Амурским судостроительным заводом контракт на строительство двух корветов проекта 20380 и четырёх кораблей проекта 20385, которые Тихоокеанский флот должен получить в период с 2024 по 2028 гг.

В 2021 году издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщило, что ведомство приняло решение о запуске программы модернизации. Отмечалось, что несущие службу корабли этого проекта обновят до уровня последнего принятого на вооружение корвета серии — «Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова».

Суда получат мощные современные радары и улучшенный комплекс противовоздушной обороны.

Напомним, корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения кораблей и подлодок противника, обеспечения высадки морского десанта и патрулирования прибрежных вод. В палубном ангаре может базироваться корабельный вертолёт Ка-27.

Полное водоизмещение судов данного типа составляет 2220 т, длина — 104,5 м, ширина — 13 м, осадка — до 7,95 м, максимальная скорость — 27 узлов (50 км/ч). Дальность плавания на 14 узлах (25,9 км/ч) достигает 4 тыс. миль (7,4 тыс. км) при автономности плавания в 15 суток. Экипаж судна — 99 человек.

При конструировании этих кораблей особое внимание было уделено снижению уровня шума механизмов энергетической установки, что позволило уменьшить заметность корабля в гидроакустическом диапазоне.

При производстве кораблей используется технология «стелс», которая позволяет уменьшить их радиолокационную заметность. В частности, надстройки корветов имеют характерные для современной военно-морской платформы ломаные геометрические очертания, а в качестве основного строительного материала используется радиопоглощающий стеклопластик.

Ещё одно достоинство архитектуры корабля — её модульный принцип. При модернизации это даёт возможность устанавливать новые комплексы вооружения. Главным ударным вооружением кораблей проекта 20380 является комплекс «Уран» с крылатыми ракетами Х-35. По данным из открытых источников, они способны поражать боевые и транспортные корабли с водоизмещением до 5 тыс. т. Также корабль оснащён зенитным ракетным комплексом морского базирования «Редут».

Вспомогательным вооружением являются артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 мм и артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм. Кроме того, корвет оснащён двумя торпедными аппаратами для запуска противолодочных торпед «Пакет».

Корвет «Меркурий»

РИА Новости

© Павел Быркин

«Не потеряют актуальности»

Как отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий, главное различие корветов проекта 20380 и 20385 заключается в их основном ударном вооружении.

По его словам, комплекс «Уран» является противокорабельным и предназначается для поражения морских целей, тогда как ракеты «Калибр», которыми вооружаются корветы проекта 20385, могут использоваться как против кораблей противника, так и против наземных объектов.

При этом суда проекта 20380 остаются многоцелевыми и могут выполнять широкий спектр задач, пояснил эксперт.

«Корветы проекта 20380, как и другие современные корабли, — многоцелевые. Своей актуальности для российского флота они не потеряют. Корветы этого проекта могут выполнять задачи как в ближней морской зоне, то есть патрулировать территориальные воды, так и в мировом океане. Они способны бороться не только с другими надводными кораблями, но и с подводными лодками, летательными аппаратами противника», — подчеркнул Стрельбицкий.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT обратил внимание на то, что отечественные корветы становятся всё более многофункциональными.

«Сейчас российский флот пересматривает свои концептуальные установки и допускает действия корветов и в мировом океане, хотя ранее в первую очередь задачи в дальней океанской зоне возлагались на фрегаты и крейсеры. Особенность корветов ВМФ РФ, благодаря которой они получили способность выполнять более широкий спектр задач, заключается в их ракетном вооружении», — пояснил Кнутов.

С его точки зрения, в дальнейшем, когда корабли проектов 20380 будут модернизироваться, стоит ожидать их оснащения комплексами для запуска гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».

«Это перевооружение значительно расширит боевые возможности кораблей ВМФ. Однако те корветы, которые уже несут службу, способны бороться и с подводными лодками, и решать задачи охраны прибрежных вод. Актуальность корабля зависит от его вооружения, и они её не потеряют. Они совершенствуются, развиваются, перевооружаются. Да и запрос на стелс-технологию у надводных кораблей не пропадёт в ближайшие десятилетия. Поэтому корветы в морской концепции РФ составляют костяк флота, его основу», — подчеркнул военный эксперт.

В условиях напряжённой международной обстановки и заявлений, что Балтийское море станет внутренним бассейном НАТО после расширения альянса, а также притязаний стран Запада на Северный морской путь, количество корветов в ВМФ России будет только увеличиваться, уверен Юрий Кнутов.