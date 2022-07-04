Президент Польши Дуда: Балтийское море станет внутренним морем НАТО

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения альянса.
Президент Польши Дуда: Балтийское море станет внутренним морем НАТО
  • AP

«По сути, Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Дуда отметил, что после расширения альянса граница России с НАТО увеличится на 1,4 тыс. км.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

Он сообщил также, что у Москвы нет обеспокоенности по поводу вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс. 

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с планами Финляндии вступить в НАТО.

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