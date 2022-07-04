Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с планами Финляндии вступить в НАТО.

«Если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра (иностранных дел Финляндии Хаависто. — RT) кто-нибудь спросит», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать слова своего финского коллеги о том, что пока нет необходимости размещать военную инфраструктуру НАТО на территории страны.

Лавров: Финляндию вряд ли спросят, если в НАТО решат разместить там инфраструктуру

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

Он сообщил, что у Москвы нет обеспокоенности с точки зрения вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс.

«Только они должны ясно и чётко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально», — заявил Путин в ходе общения с журналистами.

В начале июля мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву предложил разместить базу Североатлантического альянса на территории Южной Карелии — региона Финляндии, граничащего с Россией.