В МО России сообщили о выходе новейшего корвета «Меркурий» на испытания в Балтийское море

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Новейший корвет проекта 20380 «Меркурий» в первый раз вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения заводских ходовых испытаний. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО России сообщили о выходе новейшего корвета «Меркурий» на испытания в Балтийское море
  • РИА Новости

Отмечается, что корабль планируют передать в состав флота в 2023 году.

«Проверка манёвренных характеристик, работоспособности систем, механизмов и вооружения корвета «Меркурий» продлится в морских полигонах в течение нескольких дней», — приводит РИА Новости заявление Минобороны.

В октябре корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота ВМФ России в составе базового тральщика «Павел Хенов» и рейдового тральщика РТ-57 провела в акватории Балтийского моря учения, в ходе которых обезвредила мины «противника».

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