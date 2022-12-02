В МО России сообщили о выходе новейшего корвета «Меркурий» на испытания в Балтийское море
- РИА Новости
Отмечается, что корабль планируют передать в состав флота в 2023 году.
«Проверка манёвренных характеристик, работоспособности систем, механизмов и вооружения корвета «Меркурий» продлится в морских полигонах в течение нескольких дней», — приводит РИА Новости заявление Минобороны.
В октябре корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота ВМФ России в составе базового тральщика «Павел Хенов» и рейдового тральщика РТ-57 провела в акватории Балтийского моря учения, в ходе которых обезвредила мины «противника».