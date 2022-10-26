Тральщики БФ обезвредили мины условного противника в акватории Балтийского моря

Корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота ВМФ России в составе базового тральщика «Павел Хенов» и рейдового тральщика РТ-57 провела в акватории Балтийского моря учения, в ходе которых обезвредила мины «противника».

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны России.

«В ходе ведения совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены донные и якорные учебные мины... Экипажи тральных кораблей уничтожили макеты плавающих мин огнём малокалиберной артиллерии», — говорится в сообщении.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что совместные российско-монгольские учения «Селенга-2022» прошли на полигоне «Ховд» в Монголии в августе.