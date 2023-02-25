Байден считает, что китайский мирный план по Украине выгоден только России

Президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем план урегулированию конфликта на Украине выгоден только России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на интервью американского лидера телеканалу ABC.

«Я не видел ничего в этом плане, что бы указывало на то, что его исполнение может быть выгодно кому-то, кроме России», — сказал Байден.

Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине.

Также Джо Байден заявил, что не ожидает от Китая предоставления России значительной военной помощи.

При этом, по его словам, США не обнаружили доказательств того, что Китай направляет вооружения России для СВО.