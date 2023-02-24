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МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине

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МИД Китая представил принципы разрешения украинского кризиса.

Как передаёт РИА Новости, в ведомстве отметили, что необходимо отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы безопасности всех стран.

«(Необходимо. — RT) отказаться от менталитета холодной войны... К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьёзно и должным образом учитывать их», — сказано в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США — крупнейший разжигатель войн и конфликтов во всём мире.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США хотят ознакомиться с планом Китая по урегулированию кризиса на Украине.

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