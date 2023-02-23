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В МИД Китая назвали США крупнейшим разжигателем войн в мире

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США — крупнейший разжигатель войн и конфликтов во всём мире, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В МИД Китая назвали США крупнейшим разжигателем войн в мире
  • AP
  • © Liu Zheng

«США являются крупнейшим разжигателем войны. За свою более чем 240-летнюю историю США не воевали в течение всего 16 лет», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, после Второй мировой войны Вашингтон инициировал около 80% вооружённых конфликтов и предпринял попытку свергнуть более 50 правительств по всему миру.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.

Bloomberg сообщил, что Соединённые Штаты направляют украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы.

Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет «утроить дальность действия оригинального оружия», писало агентство.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, в случае поставок Киеву JDAM в Донбассе не останется безопасных мест.

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