Узнать больше

Советник Пушилина: в Донбассе не останется безопасных мест, если США поставят Киеву JDAM

Короткая ссылка
В Донбассе почти не останется безопасных мест, если США поставят Украине комплекты JDAM-ER для наведения бомб, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Советник Пушилина: в Донбассе не останется безопасных мест, если США поставят Киеву JDAM
  • Gettyimages.ru

«На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно. Мы пока не сталкивались с этими боеприпасами. Но если их правда поставят, то безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, практически не останется», — сказал он в эфире «Россия 1», его цитирует ТАСС.

Bloomberg ранее сообщил, что Соединённые Штаты направляют украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы.

Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет «утроить дальность действия оригинального оружия», писало агентство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить