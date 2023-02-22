Советник Пушилина: в Донбассе не останется безопасных мест, если США поставят Киеву JDAM
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«На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно. Мы пока не сталкивались с этими боеприпасами. Но если их правда поставят, то безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, практически не останется», — сказал он в эфире «Россия 1», его цитирует ТАСС.
Bloomberg ранее сообщил, что Соединённые Штаты направляют украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы.
Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет «утроить дальность действия оригинального оружия», писало агентство.