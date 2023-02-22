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Bloomberg: США направят Украине дальнобойные высокоточные бомбы с GPS-наведением

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Соединённые Штаты направляют украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы, сообщили источники Bloomberg.
Bloomberg: США направят Украине дальнобойные высокоточные бомбы с GPS-наведением
  • Gettyimages.ru

«США предоставляют Украине бомбы дальнего действия с GPS-наведением производства Boeing, которая способна поражать цели на расстоянии 72 км», — пишет агентство.

Официально Пентагон не заявлял о поставках этих боеприпасов, отметив лишь, что отправит «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках пакета военной помощи на $1,85 млрд.

Представитель американского Минобороны Келли Флинн заявила, что «США не будут идентифицировать боеприпас», сославшись на оперативную безопасность.

Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет «утроить дальность действия оригинального оружия».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом сообщил, что ведётся совместная работа над поставками Украине дальнобойного оружия.

Как отмечал 21 февраля российский лидер Владимир Путин, чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

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